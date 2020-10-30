Apple продала мільярд смартфонів

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 08:04

Тим не менше, попит на смартфони компанії стрімко падає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що каліфорнійський гігант, компанія Apple, продала за 2 роки мільярд айфонів. За словами фахівців, попит на телефони Apple падає, зокрема за останній рік – на цілих 12% - до 191 млн штук. Про це розповів експерт Ніл Сібарта.

Нагадаємо, нещодавно сінгапурська мережа супермаркетів NTUC FairPrice, а також компанії Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за вихід дванадцятих айфонів без зарядного пристрою та навушників. Так, ряд експертів зауважили, що проблеми Apple тепер не приховати, компанія максимально економить.