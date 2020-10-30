Зеленський розпорядився звільнити всіх суддів КС

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 07:32

Для цього він подав відповідний законопроект.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроект. Ним він пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, а також визнати його рішення про декларування «нікчемним» та, відповідно, скасувати відповідні зміни в Законі України "Про запобігання корупції".

Законопроект має всього три статті – про «неправосудні рішення, прийняті у власних інтересах», «відновлення конституційного судочинства», в третьою визначається вступ його в силу.

Також президентом запропоновано почати процедуру відбору нових суддів. Нагадаємо, КС вирішив дозволити приховувати декларації чиновників.