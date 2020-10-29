Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 15:07

Олександр Лукашенко нагадав про поради, які йому давала українська сторона.

Новину передає «Преса України».

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував результати місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня. Як відомо, представники президентської фракції «Слуга народу» зазнали фіаско.

За словами Лукашенка, партія Володимира Зеленського показала слабкий результат, оскільки слід було «розібратися в собі, а не кидати в сусіда камені». Так, він нагадав про поради, які український лідер давав Лукашенку на тлі загострення ситуації у Білорусі.