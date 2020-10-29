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Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 15:07
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Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах

Олександр Лукашенко нагадав про поради, які йому давала українська сторона. 

Новину передає «Преса України».

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував результати місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня. Як відомо, представники президентської фракції «Слуга народу» зазнали фіаско.

За словами Лукашенка, партія Володимира Зеленського показала слабкий результат, оскільки слід було «розібратися в собі, а не кидати в сусіда камені». Так, він нагадав про поради, які український лідер давав Лукашенку на тлі загострення ситуації у Білорусі.

 

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