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Олександр Лукашенко нагадав про поради, які йому давала українська сторона.
Новину передає «Преса України».
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував результати місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня. Як відомо, представники президентської фракції «Слуга народу» зазнали фіаско.
За словами Лукашенка, партія Володимира Зеленського показала слабкий результат, оскільки слід було «розібратися в собі, а не кидати в сусіда камені». Так, він нагадав про поради, які український лідер давав Лукашенку на тлі загострення ситуації у Білорусі.
15:07: Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах
13:22: Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска
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12:00: Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету
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