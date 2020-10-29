Середня зарплата в Україні зросла на 4,3%

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У Держстаті нагадали про позитивні вересневі зміни.
Новину передає «Преса України».
У Держстаті повідомили, що у вересні поточного року середня заплата штатних працівників склала 11998 грн, що на 552 грн більше, порівняно з серпнем. Збільшення зарплати відбулось на 4,3%. За рік середня зарплата зросла на 9,7%.
Також у Держстаті наголосили, що найбільші зарплати отримують українці, зайняті у сферах інформації, фінансових операцій, професійної та наукової діяльності. Так, середня зарплата з урахуванням інфляції коливається від 17 до 20 тисяч гривень.
15:07: Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах
13:22: Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска
12:59: Сніг, дощ, зниження температури – Синоптик про погоду в Україні
12:00: Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету
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