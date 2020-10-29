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Середня зарплата в Україні зросла на 4,3%

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 14:44
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Середня зарплата в Україні зросла на 4,3%

У Держстаті нагадали про позитивні вересневі зміни.

Новину передає «Преса України».

У Держстаті повідомили, що у вересні поточного року середня заплата штатних працівників склала 11998 грн, що на 552 грн більше, порівняно з серпнем. Збільшення зарплати відбулось на 4,3%. За рік середня зарплата зросла на 9,7%.

Також у Держстаті наголосили, що найбільші зарплати отримують українці, зайняті у сферах інформації, фінансових операцій, професійної та наукової діяльності. Так, середня зарплата з урахуванням інфляції коливається від 17 до 20 тисяч гривень.  

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