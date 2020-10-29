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Узбекистан готовий приймати українських туристів

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 14:16
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Узбекистан готовий приймати українських туристів

Список відкритих для українських мандрівників країн збільшився до 59.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив важливу інформацію під час брифінгу. За його словами, Узбекистан відкрив свої кордони для громадян України.

«У список додався Узбекистан. Дуже там красиві місця, до речі. Самаканд, Бухара. Країна, яка насправді є дуже привабливою, хоча зараз і не дуже популярна серед українських туристів», - прокоментував він.

В результаті українці тепер можуть подорожувати до 59 країн. 

 

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