Київ виявився одним з трьох найбрудніших міст світу

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У столичному повітрі перевищені норми по концентрації азоту, сірки і формальдегіду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що столиця України, місто Київ, зайняла третю сходинку в світовому рейтингу забруднення повітря. За даними ресурсу IQAir, перша сходинка дісталась Делі, у міста індекс забрудненості становить 221.
Другу сходинку займає іранське місто Лахор з індексом 169. У Києва індекс 159. До слова, раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда наголошував, що у Києві перевищені норми по концентрації азоту, сірки і формальдегіду.
13:22: Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска
12:59: Сніг, дощ, зниження температури – Синоптик про погоду в Україні
12:00: Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету
11:18: КСУ обмежив доступ до е-декларацій та заблокував призначення переможців на виборах - НАПК
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