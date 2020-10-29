Київ виявився одним з трьох найбрудніших міст світу

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 13:49

У столичному повітрі перевищені норми по концентрації азоту, сірки і формальдегіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що столиця України, місто Київ, зайняла третю сходинку в світовому рейтингу забруднення повітря. За даними ресурсу IQAir, перша сходинка дісталась Делі, у міста індекс забрудненості становить 221.

Другу сходинку займає іранське місто Лахор з індексом 169. У Києва індекс 159. До слова, раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда наголошував, що у Києві перевищені норми по концентрації азоту, сірки і формальдегіду.