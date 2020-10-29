Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні понад 7 тисяч нових «ковідних» хворих
  • За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
  • Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя

Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 13:22
Версія для друку
Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска

Найдорожчою буде покупка обладнання.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що за скільки Starlink Team Ілона Маска продаватиме користувачам Інтернет зі супутника. Так, обладнання для підключення до супутників компанії обійдеться в $499.

Сам сервіс Starlink обходитиметься в $99 доларів в місяць. Ціни озвучили в іншій компанії Ілона Маска, SpaceX.  Тарифи були розіслані тим, хто підписався на новини про послугу.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції