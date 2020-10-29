Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 13:22

Найдорожчою буде покупка обладнання.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що за скільки Starlink Team Ілона Маска продаватиме користувачам Інтернет зі супутника. Так, обладнання для підключення до супутників компанії обійдеться в $499.

Сам сервіс Starlink обходитиметься в $99 доларів в місяць. Ціни озвучили в іншій компанії Ілона Маска, SpaceX. Тарифи були розіслані тим, хто підписався на новини про послугу.