Сніг, дощ, зниження температури – Синоптик про погоду в Україні

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 12:59

Українці можуть очікувати на істотне зниження температури повітря.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 жовтня, український синоптик Наталія Діденко повідомила про значне похолодання в останній робочий день тижня. Особливо на Заході, де стовпчики термометрів покажуть до +9+13 градусів. Вихідні тут також будуть свіжими.

«У більшості областей України завтра, в п'ятницю, очікується +11+15 градусів, на Півдні та південному сході +15+18 градусів», - уточнила вона.

Опади у вигляді дощів пройдуть місцями в західних областях, на Луганщині, у Вінницькій та Одеській областях, дійдуть до Черкащини, Житомирщини та Київщини. Опади у вигляді снігу можливі у Карпатах.