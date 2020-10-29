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Українці можуть очікувати на істотне зниження температури повітря.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 жовтня, український синоптик Наталія Діденко повідомила про значне похолодання в останній робочий день тижня. Особливо на Заході, де стовпчики термометрів покажуть до +9+13 градусів. Вихідні тут також будуть свіжими.
«У більшості областей України завтра, в п'ятницю, очікується +11+15 градусів, на Півдні та південному сході +15+18 градусів», - уточнила вона.
Опади у вигляді дощів пройдуть місцями в західних областях, на Луганщині, у Вінницькій та Одеській областях, дійдуть до Черкащини, Житомирщини та Київщини. Опади у вигляді снігу можливі у Карпатах.
12:59: Сніг, дощ, зниження температури – Синоптик про погоду в Україні
12:00: Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету
11:18: КСУ обмежив доступ до е-декларацій та заблокував призначення переможців на виборах - НАПК
09:18: У США за нового президента достроково проголосували 75 млн американців
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