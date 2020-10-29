Бумбокс представив новий гостросоціальний кліп

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 12:33

Андрій Хливнюк прокоментував нову роботу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 жовтня, український гурт Бумбокс представив гостросоціальний кліп на пісню «Ангела». Так, музикант вирішив показати, що уже 30 років роз'їдає Україну з моменту здобуття незалежності.

«За період від написання пісні до видання кліпу пройшло достатньо подій в Україні і в світі, вагомих настільки, що би можна було заховати їх в тіло цього кліпу і в натюрморти, які ми використали там… Деякі дуже прямолінійні, над деякими доведеться "постопкадрити" тим, кому це цікаво, і подумати, чому це, звідки це, до яких подій приурочено?.. Це протест, нагадування?» - прокоментував лідер гурту Андрій Хливнюк.

Так, у відеороботі можна побачити гільзи з фронту, виконавця Riffmaster, татуювання і хрести.