Бумбокс представив новий гостросоціальний кліп

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Андрій Хливнюк прокоментував нову роботу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 жовтня, український гурт Бумбокс представив гостросоціальний кліп на пісню «Ангела». Так, музикант вирішив показати, що уже 30 років роз'їдає Україну з моменту здобуття незалежності.
«За період від написання пісні до видання кліпу пройшло достатньо подій в Україні і в світі, вагомих настільки, що би можна було заховати їх в тіло цього кліпу і в натюрморти, які ми використали там… Деякі дуже прямолінійні, над деякими доведеться "постопкадрити" тим, кому це цікаво, і подумати, чому це, звідки це, до яких подій приурочено?.. Це протест, нагадування?» - прокоментував лідер гурту Андрій Хливнюк.
Так, у відеороботі можна побачити гільзи з фронту, виконавця Riffmaster, татуювання і хрести.
12:59: Сніг, дощ, зниження температури – Синоптик про погоду в Україні
12:00: Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету
11:18: КСУ обмежив доступ до е-декларацій та заблокував призначення переможців на виборах - НАПК
09:18: У США за нового президента достроково проголосували 75 млн американців
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