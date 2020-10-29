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Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 12:00
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Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету

Представник «Голосу» попередив, що голосувати за проект бюджету нікому.

Новину передає «Преса України».

Депутат від партії «Голос», перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що ВРУ може розглянути проект держбюджету уже 5 листопада.

«Поки всі ці дні прем'єр особисто проводить консультації з депутатами більшості по їх правок до бюджету. Голосувати за сам бюджет-2021 першому читанні будуть в пленарний четвер (5 листопада). Єдина інтрига - наявність голосів. Там все, як було. На межі фолу», - уточнив народний обранець.

Як відомо, комітет Ради не розглянув проект держбюджету у зв’язку з відсутністю голосів. 

   

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