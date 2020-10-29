КСУ обмежив доступ до е-декларацій та заблокував призначення переможців на виборах - НАПК

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 11:18

Рішення суду, як наголосили в НАПК, знищує антикорупційну систему в країні.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі НАПК повідомили, що рішення Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за помилкове декларування та обмеження повноважень НАПК фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Як відомо, суд позбавив НАПК можливості отримувати доступ до державних реєстрів, хоч ці реєстри необхідні для перевірки декларацій кандидатів на керівні посади. У НАПК наголосили, що без такої перевірки призначити керівника держоргану неможливо.

«Конституційний суд своїм рішенням не тільки знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з рішенням КСУ, з 28 жовтня НАПК не має доступу до е-декларацій.