Повітряна куля Google встановила світовий рекорд

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Куля пробула у повітрі майже один рік.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що повітряна інтернет-куля дочірньої компанії Google Loon LLC встановила світовий рекорд. Куля, яка забезпечує людям з віддалених та сільських районів доступ до Інтернету, провела у повітрі 312 днів, тобто на 89 днів довше, ніж раніше.
«Куля спочатку була запущена в Пуерто-Ріко, після чого її направили в Перу, де вона протягом трьох місяців служила точкою доступу в мережу. Потім вона перелетіла через Південну Атлантику, Індійський океан і відправився в Мексику. За 10 місяців куля сумарно пролетіла близько 135 000 миль», - відзначили в прес-службі компанії.
Технічний директор Loon Сальваторе Кандідо розповів, як вдалося досягти такого результату. За його словами, куля пробула у повітрі так довго завдяки своєму дизайну та матеріалам.
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