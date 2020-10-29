В Україні понад 7 тисяч нових «ковідних» хворих

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 09:57

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить понад 151 тисячу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 7342 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 370 417 людей. З них 6868 пацієнтів померли. За минулу добу було зафіксовано 113 летальних випадків та 2990 людей одужали. Також за весь період одужали 151 632 пацієнти.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 577, Харківській області – 575, Хмельницькій області – 478.