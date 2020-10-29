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У США за нового президента достроково проголосували 75 млн американців

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 09:18
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У США за нового президента достроково проголосували 75 млн американців

Це більше половини від загального числа виборців.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що у США достроково проголосували на президентських виборах понад 75 млн громадян. Нагадаємо, офіційна дата виборів президнта США у 2020 році – 3 листопада.

Дані про кількість американців, які проголосували достроково, представили представники проекту United States Elections Project.

«Станом на ранок четверга, 29 жовтня, достроково проголосували вже 75,792,256 виборців, що становить більше половини від загального числа виборців, що проголосували на виборах 2016 року. Тоді свій голос віддали 138,8 мільйона чоловік», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за президентське крісло змагаються демократ Джо Байден та чинний президент, республіканець Дональд Трамп.

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