В Україні різко зріс попит на IT-спеціалістів

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На такий хід подій вплинула пандемія коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Представники однієї з найбільших IT-компаній України GlobalLogic зауважили, що у вересні поточного року побільшало вакансій IT-спеціалістів. Їх кількість доросла до майже 6 тисяч. Як зазначили експерти, це рекорд за останні 3 роки.
У GlobalLogic пояснили, що такий хід подій пояснюється глобальним впливом коронавірусу на економіку.
«Компанії різного профілю змушені були активно цифровізовувати свій бізнес і переходити в онлайн-формат. Це, в свою чергу, збільшило попит на IT-послуги», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше експерти називали професію айтішника в Україні однією з найбільш високооплачуваних.
09:18: У США за нового президента достроково проголосували 75 млн американців
08:04: Озвучені витрати політиків на рекламу напередодні місцевих виборів
07:36: Єврокомісія запланувала встановити мінімальну зарплату для «гідного життя»
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