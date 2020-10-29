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В Україні різко зріс попит на IT-спеціалістів

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 08:37
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В Україні різко зріс попит на IT-спеціалістів

На такий хід подій вплинула пандемія коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Представники однієї з найбільших IT-компаній України GlobalLogic зауважили, що у вересні поточного року побільшало вакансій IT-спеціалістів. Їх кількість доросла до майже 6 тисяч. Як зазначили експерти, це рекорд за останні 3 роки.

У GlobalLogic пояснили, що такий хід подій пояснюється глобальним впливом коронавірусу на економіку.

«Компанії різного профілю змушені були активно цифровізовувати свій бізнес і переходити в онлайн-формат. Це, в свою чергу, збільшило попит на IT-послуги», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше експерти називали професію айтішника в Україні однією з найбільш високооплачуваних.  

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