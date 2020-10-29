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Так, стало відомо, хто скільки заплатив за політичну рекламу у соціальних мережах.
Новину передає «Преса України».
За даними телеграм канал Шептун, цьогоріч напередодні місцевих виборів кандидати витратили чимало грошей на просування реклами у різних соцмережах. Зокрема, в Facebook та Instagram. Найбільше на свою кампанію витратила партія «Голос», $283 076.
Витрати інших політсил були наступними:
«ЄС» - $197 143
«За Майбутні» - $169 384
«Наш Край» - близько $160 000
«Слуга Народу» - близько $130 000
«Партія Шарія» - близько$ 120 000
«Перемога Пальчевського» - близько $60 000
«Пропозиція» - близько $40 000
«ОПЗЖ» - близько $23 000
Так, сумарно на агітацію було витрачено майже 1,2 мільйона доларів.
08:04: Озвучені витрати політиків на рекламу напередодні місцевих виборів
07:36: Єврокомісія запланувала встановити мінімальну зарплату для «гідного життя»
16:44: Перші користувачі iPhone 12 почали жалітися на пристрій
16:16: Роналду назвав ПЛР-тести на коронавірус «повною нісенітницею»
14:28: Україна відносно готова до дистанційного навчання - Шкарлет
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