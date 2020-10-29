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Озвучені витрати політиків на рекламу напередодні місцевих виборів

Аня Мартинюк 29 жовтня 2020, 08:04
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Озвучені витрати політиків на рекламу напередодні місцевих виборів

Так, стало відомо, хто скільки заплатив за політичну рекламу у соціальних мережах. 

Новину передає «Преса України».

За даними телеграм канал Шептун, цьогоріч напередодні місцевих виборів кандидати витратили чимало грошей на просування реклами у різних соцмережах. Зокрема, в Facebook та Instagram. Найбільше на свою кампанію витратила партія «Голос», $283 076.

Витрати інших політсил були наступними: 

«ЄС» - $197 143

«За Майбутні» - $169 384

«Наш Край» - близько $160 000

«Слуга Народу» - близько $130 000

«Партія Шарія» - близько$ 120 000

«Перемога Пальчевського» - близько $60 000

«Пропозиція» - близько $40 000

«ОПЗЖ» - близько $23 000 

Так, сумарно на агітацію було витрачено майже 1,2 мільйона доларів. 

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