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Мова йде про тих працівників, які найбільше постраждали від пандемії.
Новину передає «Преса України».
У прес-службв Єврокомісії навели слова глави відомства Урсулу фон дер Ляйен. Остання запропонував директиву для Євросоюзу. У ній пропонується самостійно встановлювати рівень зарплати для різних працівників нижчої ланки, щоб вони жили гідно.
Мова йде про тих працівників, які найбільше постраждали від пандмії.
«Працівники повинні реалізувати право на адекватну мінімальну зарплату і на гідний рівень життя. Сьогодні ми пропонуємо рамки для мінімальної заробітної плати при повній повазі національних традицій і свободи соціальних партнерів», - прокоментувала вона.
Урсула фон дер Ляйен нагадала, що майже 10% найманих працівників ЄС живуть в бідності.
08:04: Озвучені витрати політиків на рекламу напередодні місцевих виборів
07:36: Єврокомісія запланувала встановити мінімальну зарплату для «гідного життя»
16:44: Перші користувачі iPhone 12 почали жалітися на пристрій
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