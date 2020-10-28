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Експерт попередив про ріст цін на продукти в Україні

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 17:07
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Експерт попередив про ріст цін на продукти в Україні

Олександр Охріменко запевнив, що ріст цін є очевидним.  

Новину передає «Преса України». 

Президент Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко розповів, які продукти дорожчатимуть в Україні найближчим часом. За його словами, це продукти, які пов’язані із сезонним фактором.

Також наразі дорожчає сало, оскільки попит на нього починає зростати. Експерт рекомендує не переживати за овочі, адже урожай цього річ був хорошим. 

«Олія, про яку зараз теж говорять багато, не сильно подорожчала. Також в Україні кожний рік ціна на крупу зростає, але це пов’язано зі зростанням  собівартості, світових цін тощо. Хоча ціна на олію та борошно поступово зросте, адже закупівельна ціна вища у цьому році, ніж була у минулому», – додав він.

Тим часом здешевшав «борщовий набір».

  

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