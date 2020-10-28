Перші користувачі iPhone 12 почали жалітися на пристрій

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 16:44

Тріскає скло телефону, однак це не ще не все.

Новину передає «Преса України».

У китайській соцмережі Weibo з’явилися повідомлення про те, що новинки від Apple, iPhone 12, мають купу недоліків. Крім того, що смартфони продаватимуть без зарядного пристрою та навушників, після посиленої експлуатації смартфон може порізати руку через свій плоский корпус.

Також зазначається, що смартфони занадто великі і їх доводиться сильно стискати у руці, щоб вони не випали. В результаті на руках з’являються мозолі та гематоми.

Ще один недолік, про який розповів інсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach), заднє скло новенького iPhone 12 Pro тріснуло саме по собі.