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Відповідну заяву зірковий футболіст зробив на сторінці в Інстаграм.
Новину передає «Преса України».
Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду, у якого діагностували коронавірус, і який через це пропустить домашній матч з «Барселоною», розповів, що він думає про ситуацію з коронавірусом. Відповідаючи на коментарі у соцмережі він назвав ПЛР-тест на коронавірус - повною нісенітницею.
Нагадаємо, у футболіста не було симптомів коронавірусу, однак він мусив здати тест, щоб УЄФА дозволив йому брати участь в матчі. 13 жовтня Роналду отримав позитивний тест.
16:44: Перші користувачі iPhone 12 почали жалітися на пристрій
16:16: Роналду назвав ПЛР-тести на коронавірус «повною нісенітницею»
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13:59: Вчені нагадали про шкоду від штучно підсолоджених напоїв
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