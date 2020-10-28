Роналду назвав ПЛР-тести на коронавірус «повною нісенітницею»

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 16:16

Відповідну заяву зірковий футболіст зробив на сторінці в Інстаграм.

Новину передає «Преса України».

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду, у якого діагностували коронавірус, і який через це пропустить домашній матч з «Барселоною», розповів, що він думає про ситуацію з коронавірусом. Відповідаючи на коментарі у соцмережі він назвав ПЛР-тест на коронавірус - повною нісенітницею.

Нагадаємо, у футболіста не було симптомів коронавірусу, однак він мусив здати тест, щоб УЄФА дозволив йому брати участь в матчі. 13 жовтня Роналду отримав позитивний тест.