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Роналду назвав ПЛР-тести на коронавірус «повною нісенітницею»

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 16:16
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Роналду назвав ПЛР-тести на коронавірус «повною нісенітницею»

Відповідну заяву зірковий футболіст зробив на сторінці в Інстаграм. 

Новину передає «Преса України». 

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду, у якого діагностували коронавірус, і який через це пропустить домашній матч з «Барселоною», розповів, що він думає про ситуацію з коронавірусом. Відповідаючи на коментарі у соцмережі він назвав ПЛР-тест на коронавірус - повною нісенітницею.

Нагадаємо, у футболіста не було симптомів коронавірусу, однак він мусив здати тест, щоб УЄФА дозволив йому брати участь в матчі. 13 жовтня Роналду отримав позитивний тест.

 

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