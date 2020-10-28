Хакери атакували передвиборчий сайт Трампа

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Представники штабу президента запевнили, що ніякої цінної інформації там не було.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар передвиборчого штабу Дональда Трампа Тім Мертоу повідомив про атаку хакерів. Як відомо, 3 листопада у США відбудуться президентські вибори. Так, хакери атакували передвиборчий сайт чинного президента.
«Цього вечора зламали сайт кампанії Трампа, і ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Хакери не отримали доступу до конфіденційних даних, тому що вони практично не зберігаються на сайті», — прокоментував подію Мертоу.
За його словами, хакери пригрозили оприлюднити «секретну інформацію», якщо їм не заплатять криптовалюту.
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