В Україні перепишуть Червону книгу

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Востаннє Червону книгу оновлювали одинадцять років назад.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів розповіли, що наразі у відомстві працюють над оновленням Червоної книги України.
«Міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань «Червоної книги» щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги», - зазначили у прес-службі.
Варто зазначити, що це буде четверте перевидання Червоної книги.
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