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В Україні перепишуть Червону книгу

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 15:07
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В Україні перепишуть Червону книгу

Востаннє Червону книгу оновлювали одинадцять років назад. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів розповіли, що наразі у відомстві працюють над оновленням Червоної книги України.

«Міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань «Червоної книги» щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги», - зазначили у прес-службі.

Варто зазначити, що це буде четверте перевидання Червоної книги.

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