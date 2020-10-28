Україна відносно готова до дистанційного навчання - Шкарлет

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 14:28

Виконувач обов’язків голови МОН також нагадав про важку працю педагогів.

Новину передає «Преса України».

Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет зробив важливу заяву. За його словами, українські школи готові до дистанційного навчання. Також він наголосив, що заяви про неготовність освіти до онлайн навчання ображає педпрацівників.

«На сьогодні Україна відносно готова до дистанційного навчання», – заявив Шкарлет.

Водночас він вважає, що заяви про неготовність освіти до онлайн-навчання – це образа для педпрацівників. Останні, вважає Шкарлет, наполегливо впровадили в життя освітян програму онлайн-освіти.