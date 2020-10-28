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Новину передає «Преса України».
Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет зробив важливу заяву. За його словами, українські школи готові до дистанційного навчання. Також він наголосив, що заяви про неготовність освіти до онлайн навчання ображає педпрацівників.
«На сьогодні Україна відносно готова до дистанційного навчання», – заявив Шкарлет.
Водночас він вважає, що заяви про неготовність освіти до онлайн-навчання – це образа для педпрацівників. Останні, вважає Шкарлет, наполегливо впровадили в життя освітян програму онлайн-освіти.
14:28: Україна відносно готова до дистанційного навчання - Шкарлет
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12:12: Столична головлікарка розповіла, як не захворіти на коронавірус
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