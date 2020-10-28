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Вони можуть негативно вплинути на здоров’я серцево-метаболічних процесів.
Новину передає «Преса України».
У журналі Американського коледжу кардіологів оприлюднили результати нового дослідження, яке показало, що дієтичні напої, включаючи штучно підсолоджені напої, можуть мати негативний вплив на здоров’я серцево-метаболічних процесів.
За даними недавнього дослідження, цукристі та штучно підсолоджені напої пов’язані з вищим ризиком серцево-судинних захворювань. Дослідження проводили за участю 104 760 учасників.
«Наше дослідження припускає, що штучно підсолоджені напої можуть не бути здоровим замінником цукрових напоїв», - прокоментував Елой Чазелас, провідний автор дослідження та член Групи досліджень епідеміології.
Учасників протестували на собі три 24-годинні дієтичні кожні шість місяців, і 1379 з них мали перші випадки серцево-судинних захворювань.
13:59: Вчені нагадали про шкоду від штучно підсолоджених напоїв
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