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Вчені нагадали про шкоду від штучно підсолоджених напоїв

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 13:59
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Вчені нагадали про шкоду від штучно підсолоджених напоїв

Вони можуть негативно вплинути на здоров’я серцево-метаболічних процесів.

Новину передає «Преса України».

У журналі Американського коледжу кардіологів оприлюднили результати нового дослідження, яке показало, що дієтичні напої, включаючи штучно підсолоджені напої, можуть мати негативний вплив на здоров’я серцево-метаболічних процесів.

За даними недавнього дослідження, цукристі та штучно підсолоджені напої пов’язані з вищим ризиком серцево-судинних захворювань. Дослідження проводили за участю 104 760 учасників.

«Наше дослідження припускає, що штучно підсолоджені напої можуть не бути здоровим замінником цукрових напоїв», - прокоментував Елой Чазелас, провідний автор дослідження та член Групи досліджень епідеміології.

Учасників протестували на собі три 24-годинні дієтичні кожні шість місяців, і 1379 з них мали перші випадки серцево-судинних захворювань.

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