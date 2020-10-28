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Тест Кличка на коронавірус знову виявився позитивним

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 13:25
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Тест Кличка на коронавірус знову виявився позитивним

Мер Києва висловив надію, що скоро отримає негативний тест на коронавірус. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 жовтня, столичний мер Віталій Кличко виступив в прямому ефірі. Так, він розповів про своє самопочуття. 49-річний Кличко запевнив, що почуває себе добре, однак голос сів, а запахів він не відчуває.

Кличко нагадав, що два тести на коронавірус показали наявність у нього хвороби. 

«Відчуваю себе добре, бадьоро (...) На жаль, повторний тест в понеділок (26 жовтня) був позитивним. Я сподівався, і зараз сподіваюся, що наступні тести будуть врешті-решт негативними», - заявив він.

Кличко висловив надію, що спортивне минуле та міцний імунітет допоможуть йому «відбитися» від вірусу. 

  

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