Тест Кличка на коронавірус знову виявився позитивним

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Мер Києва висловив надію, що скоро отримає негативний тест на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 жовтня, столичний мер Віталій Кличко виступив в прямому ефірі. Так, він розповів про своє самопочуття. 49-річний Кличко запевнив, що почуває себе добре, однак голос сів, а запахів він не відчуває.
Кличко нагадав, що два тести на коронавірус показали наявність у нього хвороби.
«Відчуваю себе добре, бадьоро (...) На жаль, повторний тест в понеділок (26 жовтня) був позитивним. Я сподівався, і зараз сподіваюся, що наступні тести будуть врешті-решт негативними», - заявив він.
Кличко висловив надію, що спортивне минуле та міцний імунітет допоможуть йому «відбитися» від вірусу.
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