Кабмін повернув космічні зарплати чиновникам

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Карантинні обмеження на високі зарплати більше не діють.
Новину передає «Преса України».
На урядовому сайті з’явилася постанова № 996, якою Кабмін зняв карантинні обмеження на космічні зарплати керівників, членів виконавчих органів і членів наглядових рад державних підприємств. З жовтня вони отримуватимуть як і раніше високі зарплати, а не зарплату, обмежену 47 тисячами гривень.
«26 жовтня відповідно до рішення Конституційного Суду України уряд ... зняв обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівників і членів наглядових рад підприємств державного сектора визначається в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (47 тисяч грн - Ред.)», - йдеться в повідомленні.
Тим не менше, іншою постановою було повернено попередні обмеження виплат керівникам і членам спостережних рад державних підприємств. Мова йде про порядок, коли розмір винагороди визначається в кратності до середньомісячної оплати й в залежності від групи підприємства. Також враховується економічна діяльність підприємства.
Крім того, повернено обмеження, згідно з яким зарплата керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки не має бути більшою 1 250 000 гривень.
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