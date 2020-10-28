Столична головлікарка розповіла, як не захворіти на коронавірус

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 12:12

Поради виявилися доволі простими.

Новину передає «Преса України».

Головлікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан нагадала українцям, що не лише маски та антисептики допоможуть не заразитися коронавірусом. За її словами, прогулянки на свіжому повітрі, повноцінне харчування та повноцінний сон – все це допоможе залишатися здоровими.

Також вона рекомендує в осінній період вживати вітамін С, Омегу, препарати цинку і вітамін D. Лікарка пояснила, що імунітету треба дати інструменти для боротьби не лише з коронавірусом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7474 нових хворих на коронавірус.