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Столична головлікарка розповіла, як не захворіти на коронавірус

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 12:12
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Столична головлікарка розповіла, як не захворіти на коронавірус

Поради виявилися доволі простими.

Новину передає «Преса України».

Головлікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан нагадала українцям, що не лише маски та антисептики допоможуть не заразитися коронавірусом. За її словами, прогулянки на свіжому повітрі, повноцінне харчування та повноцінний сон – все це допоможе залишатися здоровими.

Також вона рекомендує в осінній період вживати вітамін С, Омегу, препарати цинку і вітамін D. Лікарка пояснила, що імунітету треба дати інструменти для боротьби не лише з коронавірусом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7474 нових хворих на коронавірус.

 

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