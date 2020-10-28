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В Україні ще 7474 осіб захворіли на коронавірус

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 11:36
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В Україні ще 7474 осіб захворіли на коронавірус

Кількість нових хворих знову росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 28 жовтня в Україні зафіксовано 363 075 випадків захворювання на смертоносний коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 7474 осіб.   

Найбільше нових випадків у Харківській області області – 635. Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 165 людей. За весь період спостереження 6755 осіб. Одужати вдалось 148 642 українцям, а за минулу добу – 3306 пацієнтам.

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