В Україні ще 7474 осіб захворіли на коронавірус

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Кількість нових хворих знову росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 28 жовтня в Україні зафіксовано 363 075 випадків захворювання на смертоносний коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 7474 осіб.
Найбільше нових випадків у Харківській області області – 635. Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 165 людей. За весь період спостереження 6755 осіб. Одужати вдалось 148 642 українцям, а за минулу добу – 3306 пацієнтам.
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