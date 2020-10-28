Притула привітав Кличка з перемогою на виборах

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Кандидат на пост мера Києва також порадив переможцю звернути увагу на бажання киян.
Новину передає «Преса України».
Колишній шоумен та кандидат в мери Києва Сергій притула привітав на своїй сторінці у соцмережі Віталія Кличка. Останній, як відомо, у першому ж турі місцевих виборів переміг й продовжить сидіти у кріслі мера Києва.
«Віталія Володимировича вітаю з перемогою і бажаю швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюся, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається в місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції», - зазначив він.
Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував,...Опубликовано Сергій Притулой Вторник, 27 октября 2020 г.
Притула додав, що результати виборів не такі, як він очікував, однак трагедією такий хід подій він не вважає.
08:06: Charlie Hebdo помістило на обкладинку карикатуру Ердогана
07:33: «Нафтогаз» попередив, що братиме з українців більше за газ
15:03: Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень
14:40: Україна вийшла на новий рекорд з виробництва соняшникової олії
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
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