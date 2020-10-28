Притула привітав Кличка з перемогою на виборах

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 09:02

Кандидат на пост мера Києва також порадив переможцю звернути увагу на бажання киян.

Новину передає «Преса України».

Колишній шоумен та кандидат в мери Києва Сергій притула привітав на своїй сторінці у соцмережі Віталія Кличка. Останній, як відомо, у першому ж турі місцевих виборів переміг й продовжить сидіти у кріслі мера Києва.

«Віталія Володимировича вітаю з перемогою і бажаю швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюся, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається в місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції», - зазначив він.

Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував,... Опубликовано Сергій Притулой Вторник, 27 октября 2020 г.

Притула додав, що результати виборів не такі, як він очікував, однак трагедією такий хід подій він не вважає.