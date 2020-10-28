ПЄС Порошенка викрили у фальсифікаціях на виборах

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А саме неподалік Одеси.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що в Іллічівську в Одеській області на одній із дільниць збільшили кількість голосів на користь партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». А саме на 10 голосів. Мова йде про виборчу ділянку № 511021, що на вулиці Паркова, 20а.
За словами журналістів, ПЄС отримала 47 голосів.
«За дивно вдалому збігу обставин», протокол з дільниці № 511021 в територіальній виборчій комісії направили на уточнення. В уточненому протоколі в "ЄС" виявилося на 10 голосів більше, ніж у первісній версії. А у партії "Батьківщина", яка до міськради так і так не проходила - відповідно, на 10 голосів менше», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що завдяки таким корективам ПЄС проходить до міськради Іллічівська.
08:06: Charlie Hebdo помістило на обкладинку карикатуру Ердогана
07:33: «Нафтогаз» попередив, що братиме з українців більше за газ
15:03: Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень
14:40: Україна вийшла на новий рекорд з виробництва соняшникової олії
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
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