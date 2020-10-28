ПЄС Порошенка викрили у фальсифікаціях на виборах

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 08:37

А саме неподалік Одеси.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що в Іллічівську в Одеській області на одній із дільниць збільшили кількість голосів на користь партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». А саме на 10 голосів. Мова йде про виборчу ділянку № 511021, що на вулиці Паркова, 20а.

За словами журналістів, ПЄС отримала 47 голосів.

«За дивно вдалому збігу обставин», протокол з дільниці № 511021 в територіальній виборчій комісії направили на уточнення. В уточненому протоколі в "ЄС" виявилося на 10 голосів більше, ніж у первісній версії. А у партії "Батьківщина", яка до міськради так і так не проходила - відповідно, на 10 голосів менше», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що завдяки таким корективам ПЄС проходить до міськради Іллічівська.