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Charlie Hebdo помістило на обкладинку карикатуру Ердогана

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 08:06
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Charlie Hebdo помістило на обкладинку карикатуру Ердогана

Французьке видання відреагувало на позицію Ердогана щодо Макрона.

Новину передає «Преса України».

Горезвісний французький журнал Charlie Hebdo представив обкладинку нового журналу з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом. На образливій карикатурі турецький лідер зображений в напіводягненому вигляді, тримаючи поділ сукні мусульманської жінки.

У підписі до карикатури автори зазначили, що Ердоган «дуже грайливий в приватному житті». Нагадаємо, нещодавно Раджеп Ердоган заявив, що президент Франції Еммануель Макрон «потребує лікування психічних розладів».

Так турецький лідер відреагував на висловлювання колеги про іслам в зв'язку з терактом в передмісті Парижа. Нагадаємо, тут 18-річний ісламіст обезголовив шкільного вчителя. В результаті Макрон оголосив боротьбу проти носіїв радикальної ідеології та створених ними асоціацій. Ряд країн на цьому тлі вирішили бойкотувати французькі товари. В тому числі Туреччина.

 

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