Charlie Hebdo помістило на обкладинку карикатуру Ердогана 08:06
«Нафтогаз» попередив, що братиме з українців більше за газ 07:33
Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень 15:03
Україна вийшла на новий рекорд з виробництва соняшникової олії 14:40
Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи 13:51
За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги 13:26
За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми 11:07
Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди 08:44
Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула 08:06
Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні 15:03
«Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів 14:44
Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя 13:51
Французьке видання відреагувало на позицію Ердогана щодо Макрона.
Новину передає «Преса України».
Горезвісний французький журнал Charlie Hebdo представив обкладинку нового журналу з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом. На образливій карикатурі турецький лідер зображений в напіводягненому вигляді, тримаючи поділ сукні мусульманської жінки.
У підписі до карикатури автори зазначили, що Ердоган «дуже грайливий в приватному житті». Нагадаємо, нещодавно Раджеп Ердоган заявив, що президент Франції Еммануель Макрон «потребує лікування психічних розладів».
Так турецький лідер відреагував на висловлювання колеги про іслам в зв'язку з терактом в передмісті Парижа. Нагадаємо, тут 18-річний ісламіст обезголовив шкільного вчителя. В результаті Макрон оголосив боротьбу проти носіїв радикальної ідеології та створених ними асоціацій. Ряд країн на цьому тлі вирішили бойкотувати французькі товари. В тому числі Туреччина.
08:06: Charlie Hebdo помістило на обкладинку карикатуру Ердогана
07:33: «Нафтогаз» попередив, що братиме з українців більше за газ
15:03: Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень
14:40: Україна вийшла на новий рекорд з виробництва соняшникової олії
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.