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Українська компанія орієнтуєтсья на Європу.
Новину передає «Преса України».
Як відомо, нещодавно у «Нафтогазі» попередили про ріст цін на газ для населення. А саме з 1 листопада. Зупинятися на цьому компанія не збирається.
«Поступово починається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла», - пояснили в компанії.
Подальшого здорожчення українці можуть очікувати у листопаді-грудні. У «Нафтогазі» додали, що спробують уникнути дуже стрімкого зростання цін.
08:06: Charlie Hebdo помістило на обкладинку карикатуру Ердогана
07:33: «Нафтогаз» попередив, що братиме з українців більше за газ
15:03: Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень
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