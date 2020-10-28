«Нафтогаз» попередив, що братиме з українців більше за газ

Аня Мартинюк 28 жовтня 2020, 07:33

Українська компанія орієнтуєтсья на Європу.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, нещодавно у «Нафтогазі» попередили про ріст цін на газ для населення. А саме з 1 листопада. Зупинятися на цьому компанія не збирається.

«Поступово починається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла», - пояснили в компанії.

Подальшого здорожчення українці можуть очікувати у листопаді-грудні. У «Нафтогазі» додали, що спробують уникнути дуже стрімкого зростання цін.