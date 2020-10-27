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Спроба номер два. 29 останніх моделей айфонів прибули у Київ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що в аеропорту «Бориспіль» представники СБУ викрили киянина, який намагався налагодити оптовий канал нелегального ввезення дванадцятих айфонів в Україну.
«Киянин планував доставляти їх в багажі без належного декларування та митних платежів. Далі контрабандний товар повинен був надійти в точки роздрібної торгівлі в Одесі», - розповіли в прес-службі СБУ.
Під час перевірки багажу у чоловіка виявили 29 телефонів iPhone 12. Знахідку оцінили на суму в понад мільйон гривень. Нагадаємо, раніше айфони в Україну спробував завезти громадянин Німеччини.
15:03: Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень
14:40: Україна вийшла на новий рекорд з виробництва соняшникової олії
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
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