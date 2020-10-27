Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 15:03

Спроба номер два. 29 останніх моделей айфонів прибули у Київ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що в аеропорту «Бориспіль» представники СБУ викрили киянина, який намагався налагодити оптовий канал нелегального ввезення дванадцятих айфонів в Україну.

«Киянин планував доставляти їх в багажі без належного декларування та митних платежів. Далі контрабандний товар повинен був надійти в точки роздрібної торгівлі в Одесі», - розповіли в прес-службі СБУ.

Під час перевірки багажу у чоловіка виявили 29 телефонів iPhone 12. Знахідку оцінили на суму в понад мільйон гривень. Нагадаємо, раніше айфони в Україну спробував завезти громадянин Німеччини.