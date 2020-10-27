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У вересні 2020 року було вироблено 60 тисяч тонн продукту.
Новину передає «Преса України».
За даними Держстату, за підсумками вересня українські виробники рафінованої соняшникової олії випустили 60 тисяч тонн продукту. Це є рекорд. У вересні 2019 року виробники випустили 58 тисяч тонн продукту.
«Виробництво всіх видів соняшникової олії в цілому теж залишається на високому рівні - 460 тис. тонн соняшникової олії. Це відповідає торішньому показнику, але на 9% перевищує обсяги вересня-2018», - йдеться у повідомленні.
Тим часом аналітики пояснили, що високий рівень виробництва соняшникової олії пояснюється наявністю залишків сировини старого врожаю.
15:03: Киянин спробував привезти в Україну нові iPhone 12 на мільйон гривень
14:40: Україна вийшла на новий рекорд з виробництва соняшникової олії
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
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