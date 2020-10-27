Україна вийшла на новий рекорд з виробництва соняшникової олії

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 14:40

У вересні 2020 року було вироблено 60 тисяч тонн продукту.

Новину передає «Преса України».

За даними Держстату, за підсумками вересня українські виробники рафінованої соняшникової олії випустили 60 тисяч тонн продукту. Це є рекорд. У вересні 2019 року виробники випустили 58 тисяч тонн продукту.

«Виробництво всіх видів соняшникової олії в цілому теж залишається на високому рівні - 460 тис. тонн соняшникової олії. Це відповідає торішньому показнику, але на 9% перевищує обсяги вересня-2018», - йдеться у повідомленні.

Тим часом аналітики пояснили, що високий рівень виробництва соняшникової олії пояснюється наявністю залишків сировини старого врожаю.