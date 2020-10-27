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Громадянам Таїланду, М'янми і Лаосу стане простіше оформити візу.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Україна дала зелене світло громадянам Таїланду, М'янми і Лаосу на те, щоб вони оформляли візу онлайн. Сьогодні, 27 жовтня, український уряд прийняв рішення щодо оптимізації оформлення електронних віз.
Про це розповіли у посольстві України в Таїланді. З 1 листопада посольство почне оформляти такі візи за новою процедурою, яка обіцяє бути зручнішою.
Мандрівникам необхідно зареєструватися на веб-платформі МЗС, заповнити анкету, оплатити консульський збір та дочекатися візи. Вона прийде на електронну пошту.
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
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