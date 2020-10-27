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Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 13:51
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Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи

Громадянам Таїланду, М'янми і Лаосу стане простіше оформити візу.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що  Україна дала зелене світло громадянам Таїланду, М'янми і Лаосу на те, щоб вони оформляли візу онлайн. Сьогодні, 27 жовтня, український уряд прийняв рішення щодо оптимізації оформлення електронних віз.

Про це розповіли у посольстві України в Таїланді. З 1 листопада посольство почне оформляти такі візи за новою процедурою, яка обіцяє бути зручнішою. 

Мандрівникам необхідно зареєструватися на веб-платформі МЗС, заповнити анкету,  оплатити консульський збір та дочекатися візи. Вона прийде на електронну пошту.

  

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