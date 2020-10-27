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Відповідне рішення прийняв Кабмін.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Кабмін вирішив забрати 61,55 млн грн для програми вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань у 2020 році для Укравтодору. На ці гроші відремонтують дорогу загального значення в Львівській області.
Ситуацію прокоментував колишній представник партії «Слуга народу» Гео Лерос. За його словами, 62 млн грн - це рівно 300 метрів нової дороги першої категорії.
«Я не знаю чи врятують нас ці 300 метрів, але для сімей онкохворих це справжнє горе.
Як тепер назвати недільне опитування про легалізацію медицинського канабісу для зменшення болю у важкохворих людей, якщо іншою рукою у онкохворих забирають останню надію?» - поцікавився він.
До слова, про те, що Кабмін вирішив передати гроші Укравтодору, розповіли журналісти «Наші гроші».
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
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