Туреччина закликала бойкотувати французьку продукцію

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До заклику долучилися Йорданія, Кувейт, Марокко, Пакистан та Катар.
Новину передає «Преса України».
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган став першим і єдиним іноземним лідером, який закликав до бойкоту французьких товарів через нібито ісламофобію.
«Я закликаю своїх людей тут: Ніколи не віддавайте належне маркованим французьким товарам, не купуйте їх. Європейські лідери повинні закликати президента Франції припинити свою кампанію ненависті [проти мусульман]», - така заява прозвучала у телевізійній промові Ердогана в Анкарі.
Турецький лідер наголосив, що наразі мусульмани піддаються лінч-кампанії, подібній до кампанії проти євреїв у Європі до Другої світової війни. Така заява прозвучала на тлі французьких репресій проти ісламістських екстремістів після вбивства шкільного вчителя, який демонстрував у своєму класі блюзнірські мультфільми на Мохаммеда.
До слова, Франція експортує до Туреччини близько 5,5 млрд євро товарів, переважно автомобілі Renault. Також разом з Туреччиною представники магазинів в Йорданії, Кувейті, Марокко, Пакистані та Катарі також почали бойкотувати французьку їжу та косметику. Зі свого боку Німеччина, Італія та Нідерланди, а також Європейська комісія висловили солідарність із Францією.
13:51: Україна дозволила громадянам трьох країн відкривати е-візи
13:26: За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
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