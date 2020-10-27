Туреччина закликала бойкотувати французьку продукцію

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 12:49

До заклику долучилися Йорданія, Кувейт, Марокко, Пакистан та Катар.

Новину передає «Преса України».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган став першим і єдиним іноземним лідером, який закликав до бойкоту французьких товарів через нібито ісламофобію.

«Я закликаю своїх людей тут: Ніколи не віддавайте належне маркованим французьким товарам, не купуйте їх. Європейські лідери повинні закликати президента Франції припинити свою кампанію ненависті [проти мусульман]», - така заява прозвучала у телевізійній промові Ердогана в Анкарі.

Турецький лідер наголосив, що наразі мусульмани піддаються лінч-кампанії, подібній до кампанії проти євреїв у Європі до Другої світової війни. Така заява прозвучала на тлі французьких репресій проти ісламістських екстремістів після вбивства шкільного вчителя, який демонстрував у своєму класі блюзнірські мультфільми на Мохаммеда.

До слова, Франція експортує до Туреччини близько 5,5 млрд євро товарів, переважно автомобілі Renault. Також разом з Туреччиною представники магазинів в Йорданії, Кувейті, Марокко, Пакистані та Катарі також почали бойкотувати французьку їжу та косметику. Зі свого боку Німеччина, Італія та Нідерланди, а також Європейська комісія висловили солідарність із Францією.