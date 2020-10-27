Кінець тижня в Україні буде свіжим – синоптик

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Наталія Діденко попередила про останні комфортні дні в Україні.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, що середина тижня в Україні буде теплою. 28 та 29 жовтня опадів в Україні не очікується. З 30 жовтня можна очікувати на опади та зниження температури.
«Завтра, 28-го жовтня, у більшості областей України протягом дня очікується +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний. Дощів у середу в Україні не передбачається – антициклон», - написала вона у соцмережі.
У столиці 28 жовтня безопадно та +15 градусів. 30 жовтня у Києві стане прохолодніше та з’являться дощі.
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
08:44: Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди
08:06: Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула
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