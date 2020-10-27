Китай готує санкції проти оборонних компаній США

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За те, що вони продали зброю Тайваню.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що Китай збирається оголосити санкції проти великих американських оборонних компаній в якості помсти за продажі зброї для Тайваню. Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю.
Серед компаній, які можуть потрапити під санкції, Lockheed Martin, Boeing Defense, Space & Security and Raytheon. Також санкції можуть торкнутися окремих американських чиноників.
Речник МЗС Чжао Ліцзян нагадав, що Міністерство закордонних справ Тайваню підтвердило придбання системи прибережної оборони "Гарпун", виготовленої компанією "Боїнг". Також США продали ракети, ракетну артилерію, датчики повітряної розвідки та 66 винищувачів F-16 на суму 1,8 млрд доларів.
Нагадаємо, Пекін вважає Тайвань китайською провінцією вигнанців.
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
08:44: Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди
08:06: Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула
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