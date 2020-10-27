За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 11:07

Найчастіше у віці до 18 років виходять заміж дівчата.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що згідно із українським законодавством, неповнолітні мають право укладати шлюб. А саме з 16 років.

«Такі неповнолітні особи можуть одружитися за умови надання їм судом права на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає їхнім інтересам. Рішення суду в таких випадках є єдиною законною підставою такого шлюбу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за період січень-вересень в Україні таких шлюбів було зареєстровано 486. З них 472 жінки та 14 чоловіків. Варто зазначити, що у міській місцевості право на шлюб отримали 210 осіб, у сільській – 276.

Всього за вказаний період в Україні зареєстрували 126 443 шлюби.