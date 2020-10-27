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Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що згідно із українським законодавством, неповнолітні мають право укладати шлюб. А саме з 16 років.
«Такі неповнолітні особи можуть одружитися за умови надання їм судом права на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає їхнім інтересам. Рішення суду в таких випадках є єдиною законною підставою такого шлюбу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за період січень-вересень в Україні таких шлюбів було зареєстровано 486. З них 472 жінки та 14 чоловіків. Варто зазначити, що у міській місцевості право на шлюб отримали 210 осіб, у сільській – 276.
Всього за вказаний період в Україні зареєстрували 126 443 шлюби.
11:07: За 9 місяців в Україні зареєстрували 486 шлюбів з неповнолітніми
08:44: Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди
08:06: Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула
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