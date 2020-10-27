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Офіційна гривня знову ослабла до долара США

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 09:46
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Офіційна гривня знову ослабла до долара США

Нацвалюта знову знецінилась відносно провідної іноземної валюти – долара США. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американський долар коштує 28,34 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 5 копійок.

Тим часом євро, навпаки, віддало 6 копійок, встановившись на рівні 33,49 грн.

Готівкові курси валют наступні:

купівля долара відбувається за 28,27 грн, продаж – за 28,47 грн;

купівля євро відбувається за 33,21 грн, продаж – 33,61 грн.

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