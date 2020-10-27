Офіційна гривня знову ослабла до долара США

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Нацвалюта знову знецінилась відносно провідної іноземної валюти – долара США.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американський долар коштує 28,34 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 5 копійок.
Тим часом євро, навпаки, віддало 6 копійок, встановившись на рівні 33,49 грн.
Готівкові курси валют наступні:
купівля долара відбувається за 28,27 грн, продаж – за 28,47 грн;
купівля євро відбувається за 33,21 грн, продаж – 33,61 грн.
08:44: Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди
08:06: Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула
15:03: Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні
14:44: «Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів
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