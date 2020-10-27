В Україні 6677 нових хворих на коронавірус

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 355 601 людина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 6677 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 355 601 людей. З них 26590 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 126 летальних випадків та 2799 людей одужали. Також за весь період одужали 145 336 пацієнтів.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 556, Києві – 525.
08:44: Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди
08:06: Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула
15:03: Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні
14:44: «Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів
13:51: Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя
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