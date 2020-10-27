Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди 08:44
Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула 08:06
Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні 15:03
«Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів 14:44
Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя 13:51
У Львові зловмисники поповнили свій рахунок на 4000 грн однією купюрою 13:02
Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США 11:54
Порошенко назвав результати виборів повним фіаском влади 11:11
В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max 10:27
Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України 09:48
Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні 09:16
Для 40% українців було складно розібратися з бюлетенями 08:42
Кожен п'ятий українець не проголосував за станом здоров'я 07:30
Однак без добровільного медичного страхування не обійтись.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він підтримує ідею надання українцям безкоштовних медоглядів. Такий план МОЗ планує реалізувати з 2022 року. В одному з інтерв’ю він зазначив, що для виконання такого плану є три умови. Це стандарти, відповідна інфраструктура (де проводити огляди) і засоби на огляди.
«Я думаю, що ці речі ми зможемо ввести починаючи з 2022 року. Чому я так вважаю? Тому що у нас є плани на максимальне стимулювання добровільного медичного страхування. У тому числі в рамках добровільного медичного страхування ми хочемо ввести і медичний огляд. Тобто для певної категорії ми будемо вводити за рахунок держави, для певної - за рахунок добровільного медичного страхування», - пояснив Степанов.
Нагадаємо, в Україні ще не стартував другий етап медреформи.
08:44: Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди
08:06: Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула
15:03: Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні
14:44: «Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів
13:51: Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.