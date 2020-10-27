Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 08:44

Однак без добровільного медичного страхування не обійтись.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він підтримує ідею надання українцям безкоштовних медоглядів. Такий план МОЗ планує реалізувати з 2022 року. В одному з інтерв’ю він зазначив, що для виконання такого плану є три умови. Це стандарти, відповідна інфраструктура (де проводити огляди) і засоби на огляди.

«Я думаю, що ці речі ми зможемо ввести починаючи з 2022 року. Чому я так вважаю? Тому що у нас є плани на максимальне стимулювання добровільного медичного страхування. У тому числі в рамках добровільного медичного страхування ми хочемо ввести і медичний огляд. Тобто для певної категорії ми будемо вводити за рахунок держави, для певної - за рахунок добровільного медичного страхування», - пояснив Степанов.

Нагадаємо, в Україні ще не стартував другий етап медреформи.