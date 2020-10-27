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Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 08:44
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Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди

Однак без добровільного медичного страхування не обійтись.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він підтримує ідею надання українцям безкоштовних медоглядів. Такий план МОЗ планує реалізувати з 2022 року. В одному з інтерв’ю він зазначив, що для виконання такого плану є три умови. Це стандарти, відповідна інфраструктура (де проводити огляди) і засоби на огляди.

«Я думаю, що ці речі ми зможемо ввести починаючи з 2022 року. Чому я так вважаю? Тому що у нас є плани на максимальне стимулювання добровільного медичного страхування. У тому числі в рамках добровільного медичного страхування ми хочемо ввести і медичний огляд. Тобто для певної категорії ми будемо вводити за рахунок держави, для певної - за рахунок добровільного медичного страхування», - пояснив Степанов.

Нагадаємо, в Україні ще не стартував другий етап медреформи. 

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