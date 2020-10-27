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З’явилися нові деталі інциденту.
Новину передає «Преса України».
Державне агентство розвитку туризму України повідомило про інцидент у Єгипті. Під час відпочинку у Шарм-ель-Шейху, під час занурення в воду на території заповідника «Рас Мохаммед», на українку та її 12-річного сина напала акула. Інцидент мав місце 25 жовтня.
За даними прес-служби JoinUp, занурення відбулось у забороненому місці.
«Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося. На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс», - йдеться у повідомленні.
Лікуванням жінки та її сина зайнявся уряд Єгипту.
08:44: Степанов розповів, коли українцям стануть доступні безкоштовні медогляди
08:06: Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула
15:03: Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні
14:44: «Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів
13:51: Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя
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