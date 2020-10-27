Ампутували руку – У Єгипті українського хлопчика покусала акула

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 08:06

З’явилися нові деталі інциденту.

Новину передає «Преса України».

Державне агентство розвитку туризму України повідомило про інцидент у Єгипті. Під час відпочинку у Шарм-ель-Шейху, під час занурення в воду на території заповідника «Рас Мохаммед», на українку та її 12-річного сина напала акула. Інцидент мав місце 25 жовтня.

За даними прес-служби JoinUp, занурення відбулось у забороненому місці.

«Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося. На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс», - йдеться у повідомленні.

Лікуванням жінки та її сина зайнявся уряд Єгипту.