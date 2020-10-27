Кличко переміг на виборах мера Києва

Аня Мартинюк 27 жовтня 2020, 07:34

Чинний мер набрав понад 50% голосів виборців.

Новину передає «Преса України».

Шеф-редактор Лівого берега Соня Кошкіна повідомила, що Віталій Кличко набрав достатню кількість голосів, щоб знову бути мером Києва. За нього свій голос віддали 50,6% виборців, або ж 364 683 людини.

Такі результати за підрахунком 99,5% протоколів. Слідом за Кличком розмістився ексголова КМДА часів Януковича Олександр Попов з 9,5% голосів, колишній шоумен Сергій Притула з 7,8% голосів, Олексій Кучеренко з 6,3% голосів, Ірина Верещук з 5,4% голосів, Андрій Пальчевський з 5,3% голосів.

До слова, партія «Премога Пальчевського» набрала 4,4% і не проходить до Київради.