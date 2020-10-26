Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 15:03

У різних регіонах дата другого туру буде різною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 жовтня, координатор громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила, що поки рано говорити про дату другого туру місцевих виборів. За її словами, у різних областях другий тур може пройти в різні дні.

Ольга Айвазовська додала, що у деяких регіонах другий тур може пройти 15 листопада, в інших - 22 листопада. Вона нагадала, що відповідно до законодавства, повторне голосування організовується протягом трьох тижнів.