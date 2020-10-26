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«Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 14:44
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«Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів

Депутатів вчать давати правильні відповіді на незручні запитання.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Страна», депутатам президентської фракції «Слуга народу» роздали чергові методичні матеріали, щоб нардепи могли підготуватися давати відповіді на незручні запитання у зв’язку з розгромним програшем на місцевих виборах. 

Як зазначають журналісти, методичка складена за принципом потенційних запитань до представників президентської фракції. Серед них: «Як ви сприймаєте результат екзитполів?», «Куди поділися 73 відсотки?», «Чому у вас немає мерів?», «Що будете робити з таким політичним результатом?» й тому подібне. Методичку підготували на Банковій.

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