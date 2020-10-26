З українських заробітчан планують збирати податки

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Новину передає «Преса України».
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко висловив своє невдоволення з приводу того, що українці, які трудяться за кордоном, не платять податки і не декларують свій прибуток.
Любченко зауважив, що у ДПС планують обкласти доходи заробітчан спеціальним податком. Тим не менше, поки невідомо, коли саме та як українських заробітчан змусять платити податок.
15:03: Названо можливі дати другого туру місцевих виборів в Україні
14:44: «Слугам народу» роздали нові методички про результати виборів
13:51: Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя
13:02: У Львові зловмисники поповнили свій рахунок на 4000 грн однією купюрою
11:54: Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США
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