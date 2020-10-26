З українських заробітчан планують збирати податки

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 14:21

Голова ДФС заявив, що українці привозять гроші на батьківщину і не декларують їх.

Новину передає «Преса України».

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко висловив своє невдоволення з приводу того, що українці, які трудяться за кордоном, не платять податки і не декларують свій прибуток.

Любченко зауважив, що у ДПС планують обкласти доходи заробітчан спеціальним податком. Тим не менше, поки невідомо, коли саме та як українських заробітчан змусять платити податок.