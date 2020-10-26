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Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 13:51
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Від задуму до реалізації – В Україні виготовили папір з опалого листя

Стало відомо, що тепер робитимуть з готовим папером.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Україні випустили першу партію промислового паперу, виготовленого з опалого листя. Мова йде про 1,5 тонни готового продукту. Тепер папір перероблюватимуть на пакети, посуд та картон.

За словами автора технології RE-leaf Валентина Фречка, він придумав перероблювати опале листя ще у шкільні роки. Тепер же задум став реальністю й RE-leaf Paper – перша у світі лінія переробки опалого листя на папір.

До слова, технологія передбачає варіння очищеного й порізаного листя у чанах та видалення з нього вологи у подальшому.

 

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