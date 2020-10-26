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В Україні втримається суха погода

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 13:18
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В Україні втримається суха погода

Виключенням стане Південь країни.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 27 жовтня опади в Україні малоймовірні. Південь може стати невеликим виключенням. 

«Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13+18 градусів, у південній частині до +20 градусів», - уточнила вона.

У столиці сухо, можливий туман. Температура повітря сягне до +14+16 градусів.

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