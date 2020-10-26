В Україні втримається суха погода

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Виключенням стане Південь країни.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 27 жовтня опади в Україні малоймовірні. Південь може стати невеликим виключенням.
«Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13+18 градусів, у південній частині до +20 градусів», - уточнила вона.
У столиці сухо, можливий туман. Температура повітря сягне до +14+16 градусів.
13:02: У Львові зловмисники поповнили свій рахунок на 4000 грн однією купюрою
11:54: Китай чи Росія – Байден назвав головну загрозу для США
11:11: Порошенко назвав результати виборів повним фіаском влади
10:27: В Україну привезли перші контрабандні iPhone 12 Pro Max
09:48: Явка на місцеві вибори виявилась рекордно низькою в історії України
09:16: Антирекорду не було - З'явилися нові дані про коронавірус в Україні
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