В Україні втримається суха погода

Аня Мартинюк 26 жовтня 2020, 13:18

Виключенням стане Південь країни.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 27 жовтня опади в Україні малоймовірні. Південь може стати невеликим виключенням.

«Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13+18 градусів, у південній частині до +20 градусів», - уточнила вона.

У столиці сухо, можливий туман. Температура повітря сягне до +14+16 градусів.